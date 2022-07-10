YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İsveçli şarkıcı Tove Lo, İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi

İsveçli şarkıcı Tove Lo, İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi

10.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli şarkıcı Tove Lo, İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İsveçli şarkıcı Tove Lo, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Türkiye'ye ilk kez gelen Tove Lo, Epifoni organizasyonu ile "Enter the Music" festivali kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahnede aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Tove Lo, "Habits", "Talking Body" ve "Cool Girl" eserlerinin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gün boyu süren etkinlikte ayrıca Lil Zey, Ezgi Yelen, The Sisters ve Cake Mosq da dinleyicilerle buluştu.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, izleyiciler sanatçılara eşlik ederek dans etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beykoz'da yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangın söndürüldüBeykoz'da yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangın söndürüldü
Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye ettiSamsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları bayramda da sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları bayramda da sürüyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:34
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:33
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.