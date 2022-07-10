İsveçli şarkıcı Tove Lo, İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İsveçli şarkıcı Tove Lo, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Türkiye'ye ilk kez gelen Tove Lo, Epifoni organizasyonu ile "Enter the Music" festivali kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahnede aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Tove Lo, "Habits", "Talking Body" ve "Cool Girl" eserlerinin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gün boyu süren etkinlikte ayrıca Lil Zey, Ezgi Yelen, The Sisters ve Cake Mosq da dinleyicilerle buluştu.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, izleyiciler sanatçılara eşlik ederek dans etti.



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