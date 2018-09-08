İsviçre 6 - 0 İzlanda (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü gününde, TSİ 19.00'da başlayan 3 karşılaşma sona erdi.
Öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında İsviçre, Kybun Park'ta İzlanda'yı konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İsviçre, 13. dakikada Steven Zuber, 23. dakikada ise Denis Zakaria'nın golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İsviçre, 53. dakikada Xherdan Shaqiri, 67. dakikada Haris Seferovic, 71. dakikada Albian Ajeti ve 82. dakikada Admir Mehmedi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
Sona eren diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
2. Grup:
Finlandiya-Macaristan: 1-0
2. Grup:
Belarus-San Marino: 5-0
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