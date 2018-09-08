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İsviçre 6 - 0 İzlanda (UEFA Uluslar Ligi)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:02 | Son Güncelleme

İsviçre, İzlanda'yı gole boğdu. UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, konuk ettiği İzlanda'yı 6-0 mağlup etti.

İsviçre 6 - 0 İzlanda (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü gününde, TSİ 19.00'da başlayan 3 karşılaşma sona erdi.

Öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında İsviçre, Kybun Park'ta İzlanda'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsviçre, 13. dakikada Steven Zuber, 23. dakikada ise Denis Zakaria'nın golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İsviçre, 53. dakikada Xherdan Shaqiri, 67. dakikada Haris Seferovic, 71. dakikada Albian Ajeti ve 82. dakikada Admir Mehmedi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Sona eren diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Ligi

2. Grup:

Finlandiya-Macaristan: 1-0

- D Ligi

2. Grup:

Belarus-San Marino: 5-0

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre izlanda UEFA Uluslar Ligi

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