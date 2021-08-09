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İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Murat Yakın dönemi

09.08.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Vladimir Petkovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi. Yakın, futbolculuk döneminde 1998- 2000 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmişti.

İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Murat Yakın dönemi

İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Vladimir Petkovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi.

İsviçre Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 46 yaşındaki Murat Yakın ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı Murat Yakın, Thun, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve Schaffhausen gibi ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İsviçre Milli Futbol Takımı
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