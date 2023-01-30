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İsviçre'den gelen hastaya Mardin'de tüp mide ameliyatı yapıldı

30.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'den gelen Mardin'e gelen Türk vatandaşı Arzu Kolakan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sleeve Gastrektomi (tüp mide) ameliyatı oldu.

Yaklaşık 20 yıldır İsviçre'de yaşayan ve tüp mide ameliyatı olmak isteyen 47 yaşındaki Kolakan, ameliyat için yakın tarihe randevu alamayınca Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Opr. Dr. Hüseyin Bayhan ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

Bayhan'ın daveti üzerine Mardin'e gelen ve vücut kitle endeksi 41,2 olan Kolakan, yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası servise alınan Kolakan, AA muhabirine, fazla kilolarından dolayı sağlık problemleri yaşadığını söyledi.

Kolakan, uzun süredir İsviçre'de yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Orada ameliyat olmak için en az 1 yıl beklemeliydim. Sonra araştırdım ve sosyal medyadan Hüseyin hocamıza ulaştım. Hemen randevu verdiler. Ameliyat oldum, çok başarılı geçti. Orası, burası gibi değil. Orada ameliyat olmak için çok uzun zaman veriliyor. Bir de Türk hekimlerimiz çok başarılı. Kendi ülkemde ameliyat olduğum için çok mutluyum. Öncelikle doktoruma ve bütün ekip çalışanlarına çok teşekkür ediyorum."

"BUGÜN TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Dr. Bayhan ise İsviçre'de yaşayan hastanın sosyal medya üzerinden kendilerine başvurarak ameliyat olma talebinde bulunduğunu söyledi.

Hastaya, kendisini muayene etmeleri gerektiğini ileterek gün verdiklerini anlatan Bayhan, şunları kaydetti:

"Orada uzun tarihe randevu verdiklerini ve ameliyat olamadığını beyan edince gün verdik. Geldiğinde hastamızın muayene ve tetkiklerini yaptık ve ameliyat kararı aldık. Ameliyatımız yaklaşık bir saat sürdü ve başarılı geçti. Hastanemizde bu ameliyatları rutin bir şekilde yapıyoruz. Hastalarımızın ameliyat sonrası ağrı hissetmemesi için dünyanın ileri tıp merkezlerinde uygulanan ağrı kontrol yöntemlerini uygulayan Anestezi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Turgut'a, desteğini bizden esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğüne, hastane başhekimimize ve başhekim yardımcılarına teşekkür ediyorum. Daha önce İstanbul'dan, Adana'dan gelen hastalarımız olmuştu. Şimdi de İsviçre'den gelen hastamız geldi. Ameliyattan sonraki 3. günü ve bugün taburcu etmeyi planlıyoruz."

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Kabak da Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle genel cerrahi uzmanlarının önemli ve başarılı ameliyatlara imza attığını aktardı.

Hastalarına en iyi sağlık hizmetini vermenin çabası içinde olduklarını vurgulayan Kabak, "Hastanemiz artık il dışına sevk etmeyi bir yana bırakın, yurt dışından hasta kabul edip, bu hastaların ameliyatlarını tamamlayıp evlerine sağlıklı bir şekilde dönmelerini sağlamaktadır. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Hüseyin hocamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mardin İsviçre ameliyat

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