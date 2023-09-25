'İsyan' şarkısıyla O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Ayda Mosharraf'ın son haline yorum yağdı

Yayınlandığı döneme damga vuran O Ses Türkiye yarışmasında seslendirdiği 'İsyan' şarkısıyla büyük beğeni toplayan Ayda Mosharraf, yarışmada finale kadar kalmayı başarmıştı. Murat Boz, Hülya Avşar, Mustafa Sandal ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmaya Ayda, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla damga vurmuştu.

Seslendirdiği parçalarla büyük çıkış yakalayan bir zamanların en çok konuşulan yarışmacısı Ayda Mosarraf'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Müzik kariyerine devam eden Ayda iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekti.

Yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çeken ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Ne kadar değişmiş', 'Harika görünüyorsun', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Şarkı söylemeye 10 yaşında başlayan Ayda Mosharraf 2011'de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmış ve Hülya Avşar tarafından elenmişti.

2012'de O Ses Türkiye'ye katılan ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Mosharraf burada finale kadar kaldı ve elendi. Elendikten sonra Yok Böyle Dans yarışmasının orkestrasında 3 hafta şarkı söyledi.

1990 İsveç doğumlu Ayda Mosarraf 33 yaşındadır. İranlı baba, Türk annenin kızıdır. Mosarraf İngiltere'de Psikoloji eğitimi aldı.



