Italiano İstedi, Beşiktaş düğmeye bastı! Arsenal’in süper starı Trossard kartal yolunda

Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano’yu getirerek yeni bir dönemin kapısını aralayan Beşiktaş, Premier Lig’i sallayacak bir operasyon için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetim, İtalyan teknik adamın onay verdiği Belçikalı maestro Leandro Trossard’ı renklerine bağlamak adına İngiltere’ye çıkarma yaptı. Avrupa devlerinin de peşinde olduğu yıldız oyuncu için geri sayım başladı.

BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER BOMBASI: VINCENZO ITALIANO ONAY VERDİ, KARTAL TROSSARD İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano’nun getirilmesinin ardından siyah-beyazlı camiada kelimenin tam anlamıyla transfer seferberliği ilan edildi. Yeni sezonda iddialı ve göze hoş gelen bir hücum futbolu oynatmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, taraftarını ayağa kaldıracak dünya çapında bir hamle için düğmeye bastı. Kartal’ın, Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Belçikalı süper star Leandro Trossard’ı listesine aldığı öğrenildi.

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Orta saha ve hücum hattını kreatif bir liderle güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, yeni teknik patronu Vincenzo Italiano’nun da bu transfere yeşil ışık yakmasıyla birlikte vakit kaybetmeden temaslara başladı. Deneyimli hocanın, Trossard’ın oyun zekası ve çok yönlülüğünün takıma seviye atlatacağını belirtmesi üzerine siyah-beyazlı kurmaylar finansal şartları zorlama kararı aldı.

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İngiliz basınından TeamTalk’un paylaştığı özel habere göre; Trossard transferinde Beşiktaş’ın işi hiç de kolay değil. Yıldız futbolcuya yalnızca siyah-beyazlılar değil, İspanyol devi Atletico Madrid, İtalya Serie A ekipleri ve astronomik bütçeleriyle tanınan Suudi Arabistan kulüpleri de yoğun ilgi gösteriyor. Bu çok aktörlü ilgi, deneyimli futbolcu için küresel bir transfer savaşını tetiklemiş durumda.

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Londra temsilcisi Arsenal ise aceleci davranmıyor. İngiliz ekibinin, takım içerisindeki tecrübesi ve hücum hattının her bölgesinde görev yapabilme esnekliği nedeniyle Trossard’ı kolay kolay elden çıkarmaya niyeti yok. Ada ekibi, ancak kulübün yüksek finansal beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak sansasyonel bir teklif gelmesi halinde masaya oturmaya sıcak bakıyor.

İSTATİSTİKLERİ GÖZE ÇARPTI

31 yaşındaki Belçikalı hücumcunun Arsenal ile sadece bir sezonluk kontratı kaldı. Geride bıraktığımız sezonda Londra ekibiyle tam 50 resmi müsabakada boy gösteren Trossard, 8 gol ve 11 asistlik muazzam bir skor katkısı sağlayarak takımın hücumdaki en kilit parçalarından biri olduğunu kanıtladı.