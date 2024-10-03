İtalya'da büyük şok! Eski futbolcu Andrea Capone otel odasında ölü bulundu... Sebebi çok şaşırttı

İtalya'da Cagliari forması giydiği yıllarda İtalyan futbolunun yeni yıldızları arasında gösterilen ve 10 numaralı formasıyla hatırlanan Andrea Capone, otel odasında ölü bulundu.

KAFASINA DARBE ALDI

43 yaşındaki eski İtalyan futbolcunun, arkadaşlarıyla dışarı çıktığı sırada düştüğü, kafasına aldığı darbeye aldırmadan oteline döndüğü belirtildi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz cumartesi günü bir vaftiz törenine katılan Capone'nın arabasının anahtarlarını bulamadığı için beş yıldızlı Palazzo Tirso otelinde bir oda tuttuğu ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Hastaneye gitmek yerine otele dönen Capone'nin ölüm nedenini araştıran polis otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.