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İtalya'da Hakan Çalhanoğlu 89'da yıkıldı! Milano derbisinde kazanan Milan

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.09.2024 09:00
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Serie A’nın 5. haftasında Milano derbisinde Milan deplasmanda karşılaştığı Hakan Çalhanoğlu'lu Inter’i son dakikalarda bulduğu golle 2-1’lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu 89'da yıkıldı! Milano derbisinde kazanan Milan
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Serie A’nın 5. haftasında Inter ile Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip 9. dakikada Christian Pulisic’in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım Federico Dimarco ile 27. dakikada skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

GOL 89'DE GELDİ

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İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü ararken, Milan 89. dakikada Matteo Gabbia’nın kaydettiği golle derbiyi 2-1’lik skorla kazandı.

Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden Milan, puanını 8 yaptı ve 7. sırada bulunuyor. Inter ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanla 6. sırada yer alıyor.

63 DAKİKA SAHADA KALDI

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Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11’de başladığı karşılaşmada 63. dakikada yerini Kristjan Asllani’ye bıraktı. Hakan ayrıca 40. dakikada sarı kart gördü.

Inter gelecek hafta Udinese’ye konuk olacak, Milan ise Lecce’yi ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milan Hakan Çalhanoğlu son dakika inter
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