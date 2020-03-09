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İtalya'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu

İTALYA HABERLERİ  | 09.03.2020 20:20 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu

Son dakika gelişmesine göre; İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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