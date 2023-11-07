SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. İtalya'da olay çıktı! Milan ve PSG taraftarları birbirine girdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İtalya'da olay çıktı! Milan ve PSG taraftarları birbirine girdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

07.11.2023 17:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu dördüncü maçında Milan ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanacak maç öncesinde Milano kentinde iki takım taraftarları arasında büyük bir olay çıktı. Çıkan arbedede 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

İtalya'nın Milan takımıyla Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinin Milano kentindeki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun Navigli semtinde dün akşam çıkan olaylarda iki takım taraftarları karşı karşıya geldi.

F-Vd_1-bMAAYCAe

Yaklaşık 50 kişilik Milan taraftar grubu, Navigli'de bulunan Fransız taraftarları meşaleler ve sis bombalarıyla karşıladı ve daha sonra taraflar arasında arbede çıktı.

Kentte savaş ve çatışma görüntülerinin ortaya çıkmasına yol açan olaylarda, bir Fransız taraftar ağır, 2 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı.

F-UyImYXIAAftQ-

İtalyan güvenlik güçlerinin, 73 Fransız taraftarı gözaltına aldığı, Milan taraftarlarının ise ara sokaklardan kaçtığı aktarıldı.

Ayrıca gece saatlerinde yine PSG taraftarlarının, Milano'nun "Çin Mahallesi" olarak anılan Via Paolo Sarpi Caddesi'nde de 10 kadar Çin vatandaşıyla tartıştığı, olaya polisin müdahale ettiği kaydedildi.

F-UyImWXgAA47qd

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Milan, bu akşam San Siro Stadı'nda PSG'yi TSİ 23.00'te ağırlayacak. İki ekip arasında Paris'te 25 Ekim'de oynanan maçı, PSG 3-0 kazanmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Galatasaray, o takıma çok benziyor!''''Galatasaray, o takıma çok benziyor!''
Neuer'den Icardi itirafı!Neuer'den Icardi itirafı!
Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti!Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti!
Anahtar Kelimeler:
İtalya Milan psg şampiyonlar ligi UEFA atan ligi maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.