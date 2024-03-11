İtalya'da skandal olay, teknik direktör sahaya daldı rakip oyuncuya kafa attı! Kulüpten kovuldu

İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Küme düşme mücadelesi veren Hellas Verona ile Lecce arasındaki mücadele 1-0 Verona'nın üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın bitişiyle Lecce hocası sahaya daldı.

RAKİP OYUNCUYA KAFA ATTI

Teknik direktörü Roberto D'Aversa sahaya girmesinin ardından Verona santrforu Thomas Henry'ye kafa attı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Henry aldığı kafa darbesiyle kendini yerde bulurken, maçın hakemi Lecce'nin hocası Roberto D'Aversa ve kafa attığı Thomas Henry'e kırmızı kart gösterdi.

KOVULDU!

Yaşanan bu olayın ardından Lecce Kulübü, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiğini açıkladı.





