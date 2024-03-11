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  4. İtalya'da skandal olay, teknik direktör sahaya daldı rakip oyuncuya kafa attı! Kulüpten kovuldu

İtalya'da skandal olay, teknik direktör sahaya daldı rakip oyuncuya kafa attı! Kulüpten kovuldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.03.2024 17:02
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İtalya Serie A'da Lecce ile Verona arasında oynanan mücadeleye ev sahibi takımın hocası damga vurdu. 1-0 mağlup olunca sahaya dalan Roberto D'Aversa sahaya girmesinin ardından Verona santrforu Thomas Henry'ye kafa attı.

İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Küme düşme mücadelesi veren Hellas Verona ile Lecce arasındaki mücadele 1-0 Verona'nın üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın bitişiyle Lecce hocası sahaya daldı.

RAKİP OYUNCUYA KAFA ATTI

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Teknik direktörü Roberto D'Aversa sahaya girmesinin ardından Verona santrforu Thomas Henry'ye kafa attı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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Henry aldığı kafa darbesiyle kendini yerde bulurken, maçın hakemi Lecce'nin hocası Roberto D'Aversa ve kafa attığı Thomas Henry'e kırmızı kart gösterdi.

KOVULDU!

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Yaşanan bu olayın ardından Lecce Kulübü, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiğini açıkladı.

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