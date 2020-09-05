İtalya'dan flaş iddia! İşte Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza tarihi

Fenerbahçe ve Lazio arasında Vedat Muriqi pazarlığı devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; pazarlıklar sona erdi ve Vedat Muriqi Lazio ile anlaştı.
İtalyanların yüksek tirajlı haber sitelerinden Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Kosovalı golcünün transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı. Haberin detaylarında Muriqi'nin gelecek hafta Roma'ya giderek Lazio'ya resmi imza atacağı da belirtildi.
Haberde transferin detaylarına yer verilirken, Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 18.5 milyon euro'yu peşin, 2 milyon euro'yu da bonuslar olmak üzere toplamda 20.5 milyon euro olarak ödeyeceği ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Muriqi karşılığında Lazio'dan stoper Bastos'u takas olarak talep ettiği iddia edilmişti. Ancak haberde, Bastos'un bu transfere dahil olmayacağı ve yıldız oyuncusnun Lazio'da kalacağı belirtildi.
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