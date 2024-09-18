İtalya Kenan Yıldız'ı konuşuyor! Efsaneleri Del Piero'ya benzettiler ''Bir duyguyu yeniden canlandırdın''

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin açılış maçında Juventus evinde PSV’yi ağırladı.

Siyah-beyazlı ekip maçı 3-1 kazanırken milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmanın ilk golüne imza attı. Milli yıldız kaydettiği gol ile İtalya’nın gündemine oturdu.

''SAHADA DEL PIERO MU VARDI?''

Ünlü İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Kenan Yıldız’ı manşetine taşıdı.

Gazete, Kenan Yıldız'ı eski İtalyan efsane futbolcu Del Piero'ya benzeterek "Golü atan Kenan Yıldız mı yoksa Del Piero mu?” manşetini attı. Her iki oyuncununda en saf yeteneklere sahip olduğuna da dikkat çekti.

Haberin içerisinde, Kenan Yıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Juventuslu futbolcu olduğunu da ekledi.

''YILDIZ FENOMENİ''

Corriere dello Sport manşet haberinde “Yıldız fenomeni” başlığını kullandı. Gazete, “Yıldız, attığı muhteşem golle kale önündeki yetenek ve soğukkanlılığın yanı sıra Avrupa futbol sahnesinin en ilginç gelecek vaat eden gençlerinden biri olduğunu da gösterdi” diye yazdı.

''YILDIZ BİR DUYGUYU YENİDEN CANLANDIRDIN''

Kenan Yıldız’ın gol sevinci fotoğrafıyla çıkan gazetelerden Tuttosport da baş sayfasından “Yıldız, bir duyguyu yeniden canlandırdın” başlıklı duygusal bir yazı yayımladı.

Gazete, “Kenan Yıldız, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem ilk maçına damgasını vuran, Juve'nin PSV'yi 3-1 mağlup ettiği galibiyeti büyük harflerle imzaladı. Türk mücevheri bu sinematografik golle, 19 yıl 136 günle Juventus'ta gol atan en genç oyuncu oldu” dedi.

DEL PIERO NE DEDİ?

Football Italia'nın da gündemi Kenan Yıldız'ın attığı muhteşem gol oldu.

Genç futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Juventuslu futbolcu olduğunu aktaran gazete, Alessandro Del Piero’nun 19 yaşındaki futbolcu hakkındaki görüşlerine de haberinde yer verdi.

İşte Del Piero'nun Kenan Yıldız görüşleri;

“Gol öncesinde yaptığı ilk dokunuş mükemmeldi. Şutu da çok güçlü ve keskindi. Spektaküler bir goldü ve hiçbir kaleci bu topu kurtaramaz. Kenan 10 numaranın hakkını veriyor. Ona saygı duymalıyız ve takdir etmeliyiz. Kaliteli bir futbolcu ve bunu bize gösteriyor.''

KENAN YILDIZ'DAN CEVAP

Kenan Yıldız, Del Piero'nun "Gol öncesi özel bir şey mi düşündün yoksa içgüdüsel olarak mı vurdun?" sorusuna "Pozisyonda kanattan bindirerek bana şut alanı açan Cambiaso'ya teşekkür etmeliyim" cevabını verdi.