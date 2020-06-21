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İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'den Balotelli'ye eleştiri

İTALYA HABERLERİ  | 21.06.2020 00:45 | Son Güncelleme

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski öğrencisi Mario Balotelli'nin yeteneğini çarçur ettiğini ve kendine gelmesi gerektiğini belirtti.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'den Balotelli'ye eleştiri

Mancini, Raisport kanalında katıldığı bir programda, Balotelli'yi sevdiğini belirterek, "O daha çok gençken antrenörü oldum ve çalıştırdım. Onu oynattım. Uzun yıllar olağanüstüydü. Umudum, her şeyi değiştirmek için bir şeyler yapmasıdır. O halen 30 yaşında. Tam anlamıyla fiziksel ve futbol olgunluğunda olabilirdi. Umarım bir sabah uyanacak ve yeteneğini heba ettiğini görecek. Olağanüstü, son derece kibar ve terbiyeli biri. Ona çok defa yeteneğini boşa harcadığını söyledim. Çılgın bir fiziği var." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gelecek yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir soru üzerine Mancini, önlerindeki süreçte UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde yapacakları önemli maçlar olduğunu söyledi.

Mancini, el bisikleti yarışında karayolunda kamyonla çarpışarak ağır yaralanan ve durumu kritik olan eski Formula 1 pilotu Alex Zanardi hakkında ise, "Onun için dua ediyorum. Bu sefer de üstesinden geleceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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