İtalya onu konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu derbide takımını yaktı

Serie A’nın 12. haftası dev bir derbiye sahne olurken, Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadele büyük bir tempoya sahne olurken kazanan taraf, 1-0’lık skorla deplasman ekibi Milan oldu. Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise kaçırdığı penaltıyla Hakan Çalhanoğlu oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTI KAÇIRDI

Milan’ın 1-0 üstün olduğu 74. dakikada Inter adına beyaz noktanın başına geçen Hakan Çalhanoğlu, beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

Kaleci Maignan, milli oyuncunun vuruşunu sağına doğru uzanarak çıkarttı ve takımını oyunda tuttu. Bu pozisyonun ardından Çalhanoğlu 78. dakikada kenara alındı ve yerine Zielinski oyuna dahil edildi.

INTER LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Derbinin Milan lehine 1-0 sonuçlanmasıyla Inter haftaya lider girmesine rağmen bu yenilgiyle 4. sıraya geriledi. Milan ise kritik üç puanla zirve yarışında moral depoladı.

İTALYAN BASINI PENALTIYI MANŞETLERE TAŞIDI

Hakan Çalhanoğlu’nun kaçırdığı penaltı İtalya basınında geniş yankı buldu. Tecrübeli oyuncunun Inter formasıyla ikinci kez penaltı kaçırdığı hatırlatılırken, önceki kaçırdığı vuruşun da kasım ayında olduğuna dikkat çekildi. Milli futbolcu, 10 Kasım 2024’te 1-1 biten Inter–Napoli karşılaşmasında yine penaltıdan yararlanamamıştı.