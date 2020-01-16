SPOR
  4. İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!

İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!

İTALYA HABERLERİ  | 16.01.2020 20:07 | Son Güncelleme

La Gazzetta dello Sport, 'Ronaldo, Demiral’ın üzerine titriyor' başlıklı haberinde, Juventuslu iki takım arkadaşının yakınlığının nedenlerini masaya yatırdı.

İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!

Juventus’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan Merih Demiral'ın, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile olan yakınlığı, İtalya'da gündem oldu. Ülkenin önde gelen spor organlarından La Gazzetta dello Sport, konuyu irdeleyen özel bir habere imza attı .

'Ronaldo, Demiral’ın üzerine titriyor' başlığının kullanıldığı haberde, "Ronaldo’nun Türk futbolcuyla arasında özel bir bağ var" denilerek şöyle devam edildi:

"İkilinin arasındaki yakınlıkta Portekiz ortaklığı ve Juventus-Sporting birlikteliği önemli pay sahibi. Her ikisi de Portekizce konuşuyor olmaları bunda çok önemli bir faktör teşkil etti. Böylece daha iyi anlaşıyorlar ve Ronaldo ona yeni kelimeler de öğretiyor. Sakatlandığında yanına ilk koşan olması, ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlaması, ona ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Totti'den flaş Real Madrid itirafı! 'Delilik'Totti'den flaş Real Madrid itirafı! 'Delilik'
Inter ve Roma dev takas için anlaştıInter ve Roma dev takas için anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya juventus ronaldo Merih Demiral

En Çok Okunan Haberler

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Ünlü futbolcunun sevgilisi 17 yaşında çıktı!

Ünlü futbolcunun sevgilisi 17 yaşında çıktı!

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Süper Lig'de bir isim daha gönderildi

Süper Lig'de bir isim daha gönderildi

İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...

Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!

İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!

Totti'den flaş Real Madrid itirafı! 'Delilik'

Totti'den flaş Real Madrid itirafı! 'Delilik'

Inter ve Roma Politano-Spinazzola takası için anlaştı

Inter ve Roma dev takas için anlaştı

Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giyebilmek

Mert Çetin hedefini açıkladı

Milan, Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'nu buluşturuyor

Cengiz Ünder, milli yıldızın yanına gidiyor

Merih Demiral'ın dönüş tarihi açıklandı!

Merih Demiral'ın dönüş tarihi açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.