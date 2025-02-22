İtalya Serie A'da ilginç olay! Tüm takım ikna etmeye çalıştı... Saniyelerce devam etti

İtalya Serie A'nın değerli golcüleri arasında yer alan Lorenza Lucca, dün gece takımı penaltı kazanınca topu eline aldı. Fakat takımın kaptanı ve penaltıcısı Thauvin topu Lucca'nın elinden topu almaya çalıştı ama başarılı olamadı.

TÜM TAKIM İKNA EDEMEDİ!

Penaltı kararından sonra Thauvin, Lucca'yı ikna etmeye çalışırken onunla beraber tüm takım bu kez golcü oyuncunun yanına toplandı. Fakat takım arkadaşlarının tüm uğraşlarına rağmen Lucca topu kimseye vermedi. Dakikalar süren ikna çabasından sonra Lucca penaltıyı gole çevirdi. Bu golle Udinese, Lecce'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra Lucca bu pozisyonla ilgili gelen soruya cevap vermedi.