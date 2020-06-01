İtalya Serie A'da maç takvimi belli oldu

Serie A Lig Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran’da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karşılaşmaları yapılacak.
Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.
Serie A’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları 18-20 Temmuz'da oynanacak. Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise Juventus-Lazio müsabakaları yapılacak.
Belirlenen takvime göre, Serie A takımları 44 günlük sürede toplamda 124 maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15), 19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.
Öte yandan, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, bugün bir radyo kanalına verdiği demeçte, sezon sonuna doğru belki bazı maçlarda statlara az sayıda taraftar alınabileceği umduğunu söyledi.
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