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İtalya Serie A'da sezonun bitiş tarihi 2 Ağustos olacak

İTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 23:36 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonunun bitiş tarihinin 2 Ağustos olacağı açıklandı.

İtalya Serie A'da sezonun bitiş tarihi 2 Ağustos olacak

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'nın, Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun bitiş tarihini 2 Ağustos olarak açıklayacağı bildirildi.

FIGC'den yapılan açıklamada, başkan Gravina'nın bugün federasyon yönetim kurulu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durumu nedeniyle durdurulan liglerin durumunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, İtalyan hükümeti ve UEFA'dan futbol liglerine ilişkin gelen son bilgi ve tavsiyelerin değerlendirildiği, bununla birlikte faaliyetin yeniden başlamasına ilişkin başkan Gravina'nın, yönetim kuruluyla mutabık kalarak, 2019-2020 sezonu sonunu 2 Ağustos olarak belirlemek için ilerleyen saatlerde karar alacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın, hükümetin alacağı kararlara, FIFA ve UEFA'nın önerileriyle ve lig yöneticileri ile futbolcular sendikasının oyuncu sözleşmelerinin 30 Haziran'dan ileriye uzatılmasına yönelik çalışmalarıyla tam uyum içinde alınacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Gravina, "Futbol dünyası, 2020-2021 sezonu müsabakalarını korumaya yönelik, Kovid-19'un yol açtığı krize somut ve sürdürülebilir çözümler bulmak için durmaksızın ve sorumlu bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

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