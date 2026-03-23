SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

İtalya Serie A'yı resmen alt üst etti! Kenan Yıldız'dan tarihe geçen olay

Milli gururumuz Kenan Yıldız, Juventus tarihine adını altın harflerle yazdırdı! Serie A’da bu sezon 10 gol ve 7 asistlik performansa ulaşan 20 yaşındaki yıldız, Juventus tarihinde 21 yaşına girmeden bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan "ilk yabancı futbolcu" ünvanını ele geçirdi.

Burak Kavuncu
Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, sahasında Sassuolo'yı ağırladı. Siyah-beyazlı ekibin formasını terleten Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Milli futbolcumuz 14. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

JUVENTUS TARİHİNDE BİR İLK: KENAN YILDIZ İTALYA’DA REKORLARI PARÇALADI!

İtalya Serie A yı resmen alt üst etti! Kenan Yıldız dan tarihe geçen olay 1

Juventus’un 10 numaralı formasını sırtında taşıyan Kenan Yıldız, sadece bir yetenek değil, aynı zamanda bir istatistik canavarı olduğunu kanıtladı. Bu sezon Serie A’da rakip fileleri 10 kez havalandıran ve arkadaşlarına 7 gol pası veren genç yetenek, toplamda 17 gole doğrudan etki etti. Siyah-beyazlı formayla sergilediği bu bitiricilik ve oyun kurucu kimliği, onu Avrupa’nın en verimli genç oyuncularından biri konumuna taşıdı.

21 YAŞ ALTI REKORUNU UÇAK GİBİ UÇURDU

İtalya Serie A yı resmen alt üst etti! Kenan Yıldız dan tarihe geçen olay 2

Juventus’un köklü tarihinde bugüne kadar birçok dünya yıldızı yabancı futbolcu forma giyse de, hiçbiri 21 yaşına girmeden bir lig sezonunda 10 gol barajını aşamamıştı. Kenan Yıldız, ulaştığı bu çift haneli rakamla kulüp tarihinde bir ilki başararak "en genç golcü yabancı" rekorunun yeni sahibi oldu.

DEL PIERO’NUN İZİNDE, ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA

İtalya Serie A yı resmen alt üst etti! Kenan Yıldız dan tarihe geçen olay 3

Kenan Yıldız’ın bu performansı sadece bireysel bir başarı değil, Juventus’un şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yarışındaki en büyük kozu haline geldi. Topla her buluştuğunda tribünleri ayağa kaldıran milli yıldızımız, saha içindeki olgunluğu ve liderlik özellikleriyle Spalletti'nin sisteminde vazgeçilmez bir parça olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya Juventus gol Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.