İtalya Serie A'yı resmen alt üst etti! Kenan Yıldız'dan tarihe geçen olay

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, sahasında Sassuolo'yı ağırladı. Siyah-beyazlı ekibin formasını terleten Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Milli futbolcumuz 14. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

JUVENTUS TARİHİNDE BİR İLK: KENAN YILDIZ İTALYA’DA REKORLARI PARÇALADI!

Juventus’un 10 numaralı formasını sırtında taşıyan Kenan Yıldız, sadece bir yetenek değil, aynı zamanda bir istatistik canavarı olduğunu kanıtladı. Bu sezon Serie A’da rakip fileleri 10 kez havalandıran ve arkadaşlarına 7 gol pası veren genç yetenek, toplamda 17 gole doğrudan etki etti. Siyah-beyazlı formayla sergilediği bu bitiricilik ve oyun kurucu kimliği, onu Avrupa’nın en verimli genç oyuncularından biri konumuna taşıdı.

21 YAŞ ALTI REKORUNU UÇAK GİBİ UÇURDU

Juventus’un köklü tarihinde bugüne kadar birçok dünya yıldızı yabancı futbolcu forma giyse de, hiçbiri 21 yaşına girmeden bir lig sezonunda 10 gol barajını aşamamıştı. Kenan Yıldız, ulaştığı bu çift haneli rakamla kulüp tarihinde bir ilki başararak "en genç golcü yabancı" rekorunun yeni sahibi oldu.

DEL PIERO’NUN İZİNDE, ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA

Kenan Yıldız’ın bu performansı sadece bireysel bir başarı değil, Juventus’un şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yarışındaki en büyük kozu haline geldi. Topla her buluştuğunda tribünleri ayağa kaldıran milli yıldızımız, saha içindeki olgunluğu ve liderlik özellikleriyle Spalletti'nin sisteminde vazgeçilmez bir parça olduğunu bir kez daha kanıtladı.