Devler Ligi'nde finale çıkmışlardı! PSG'den Galatasaray'a şaşırtan Osimhen teklifi

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde üst sıralardaki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız golcü için bu kez PSG devreye girdi.

PSG'DE OSIMHEN PLANI

Fransız ekibinin, sezon sonunda Gonçalo Ramos ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Fransa basınında yer alan haberlere göre Paris temsilcisi, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını Osimhen'e çevirdi.

Kulübün futbol direktörü Luis Campos'un ilk hedefinin Julián Alvarez olduğu ancak Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığı aktarıldı. Bunun ardından listenin zirvesine Osimhen'in yazıldığı belirtildi.

'LILLE'DE OYNAMASI AVANTAJ'

Haberde, Osimhen'in daha önce Fransa'da forma giymesinin PSG cephesinde önemli bir avantaj olarak değerlendirildiği ifade edildi. "Geçmişte Lille'de oynaması, PSG için Osimhen analizini kolaylaştırıyor. Nijeryalı yıldız, Fransız futbolunun gereksinimlerini biliyor. Osimhen'in bu avantajı, görüşmelerdeki olası anlaşmada büyük bir ağırlık taşıyor."

GALATASARAY DEĞERLENDİRMEYE BİLE ALMADI

Fransız temsilcisinin transfer için yaklaşık 75 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin şu aşamada gelen yaklaşımı değerlendirmeye almadığı kaydedildi.

"PSG, forvet pozisyonunda hata yapmak istemiyor. Görüşmelerde görüşülen rakam 75 milyon euro. Bu meblağ, Osimhen'in performansına bakıldığında tutarlı gözüküyor. CimBom, PSG'nin teklifini şu anda değerlendirmeye bile almadı."

YENİ TEKLİF DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Transfer sürecinin henüz netleşmediği belirtilirken, Fransız kulübünden gelebilecek daha yüksek bir teklifin Galatasaray cephesindeki düşünceleri değiştirebileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.