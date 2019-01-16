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İtalya Süper Kupası'nı, Milan'ı 1-0 yenen Juventus kazandı

İTALYA HABERLERİ  | 16.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

İtalya Süper Kupası sahibini buldu! Suudi Arabistan'da oynanan finalde Juventus, Milan'ı 1-0 mağlup etti ve kupayı kazandı.

İtalya Süper Kupası'nı, Milan'ı 1-0 yenen Juventus kazandı

İtalya Süper Kupa maçında Juventus, Milan'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan İtalya Süper Kupa maçında geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Milan karşılaştı.

Juventus, 61. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Bu sonuçla Juventus, 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, Milan'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı.

Öte yandan Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Juventus'ta Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can, 64. dakikada Miralem Pjanic'in yerine oyuna dahil oldu. Milan'da Franck Kessie, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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juventus milan İtalya Süper Kupası

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