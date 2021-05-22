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İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Milliler İtalya ile karşılaşacak

22.05.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, EURO 2020’deki ilk maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Kovid-19 pandemisinden dolayı 2021 yılına ertelenen EURO 2020’nin seyircili oynatılması bekleniyor. İtalya-Türkiye maçı nefesleri kesecek…

İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Milliler İtalya ile karşılaşacak

EURO 2020’de ilk maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, gruba iyi bir başlangıç yapmak için mücadeleyi galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor. Zeki, Çağlar, Ozan, Hakan, Burak Yılmaz gibi önemli isimlerin yer alacağı İtalya-Türkiye maçı, milyonları ekran karşısına kilitleyecek.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımımız’ın kupa yolundaki ilk sınavı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Çağlar, Zeki, Umut Meraş, Ozan, Ozan, Okay, Yusuf, Hakan, Burak Yılmaz, Kenan…

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- TÜRKİYE
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye
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