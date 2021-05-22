İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Milliler İtalya ile karşılaşacak

EURO 2020’de ilk maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, gruba iyi bir başlangıç yapmak için mücadeleyi galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor. Zeki, Çağlar, Ozan, Hakan, Burak Yılmaz gibi önemli isimlerin yer alacağı İtalya-Türkiye maçı, milyonları ekran karşısına kilitleyecek.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımımız’ın kupa yolundaki ilk sınavı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Çağlar, Zeki, Umut Meraş, Ozan, Ozan, Okay, Yusuf, Hakan, Burak Yılmaz, Kenan…

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- TÜRKİYE

2- İtalya

3- İsviçre

4- Galler

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü



