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İtalya'daki Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi

13.09.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcular Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, BC3 kategorisi finalinde Brezilya'ya 3-2 kaybederek gümüş madalya aldılar

İtalya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Roma Teknik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 20 ülke katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, 10 ülkenin 3 farklı grupta yarıştığı BC3 kategorisi finalinde Brezilya'ya 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, gümüş madalya kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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