İtalya'daki Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi

İtalya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Roma Teknik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 20 ülke katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, 10 ülkenin 3 farklı grupta yarıştığı BC3 kategorisi finalinde Brezilya'ya 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, gümüş madalya kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler



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