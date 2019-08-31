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İtalyan basını yazdı: Mbaye Diagne'nin son talibi Lecce

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Mbaye Diagne'ye son olarak Lecce'nin talip olduğunu yazdı. Haberde Diagne'yi ayrıca Dinamo Moskova, Spartak Moskova, Sporting Lizbon, Monaco ve Anderlecht'in de istediği belirtildi.

İtalyan basını yazdı: Mbaye Diagne'nin son talibi Lecce

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Mbaye Diagne için İtalya basınından flaş bir iddia geldi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Serie A ekibi Lecce, Galatasaray'ın golcüsü Diagne'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Haberde; Dinamo Moskova, Spartak Moskova, Sporting Lizbon, Monaco ve Anderlecht gibi ekonomik anlamda daha güçlü kulüplerin de Diagne'yi transfer etmek istediği vurgulandı.

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi 13 milyon Euro bonservis karşılığı Kasımpaşa'dan transfer etti. Bu sezon oynadığı 2 maçta gol atamayan Senegalli, geçen sezonu 29 lig maçında 30 gol ve 3 asistle kapatıp gol kralı oldu.

BİR DİĞER İDDİA DA VERONA
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira ise kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Verona Başkanı Maurizio Setti'nin Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne Galatasaray lecce

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