İtalyan basını: Vedat Muriqi için 20 milyon Euro gerçekçi

İtalyan basınında Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi ile ilgili haberler yapılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi İtalyan ekibi Lazio’nun Kosovalı yıldız ile ilgilendiği dile getirilmişti.

Bu ilgi Vedat cephesinden de yalanlanmıştı. Fenerbahçe, başarılı oyuncusu için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İtalyan basını, Lazio’nun talip olduğu Vedat için istenen 20 milyon Euro'nun gerçekçi bir rakam olduğunu iddia etti.

Olası bir satışta Fenerbahçe, Ç.Rize’ye % 15 pay verecek. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 resmi maçta 2 bin 348 dakika sahada kaldı. Vedat bu süre içinde 15 gol atarak takımına katkı sağladı. Başarılı oyuncu 6 tane de asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

(AKŞAM)



