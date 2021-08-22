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İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na övgü

22.08.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan spor basını, İtalya Birinci Futbol Ligi’nde Inter'in Genoa'yı 4-0 yendiği maçta ortaya koyduğu performanstan ötürü mavi-siyahlı takımın yeni transferi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu övdü.

İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na övgü

Corriere dello Sport, "Inter, şarkılar söyletiyor" manşetiyle son İtalya Serie A şampiyonunun, sezona taraftarları önünde iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.

Gazete, Inter'ın Genoa'yı 4-0 mağlup etmesiyle ilgili olarak "Giuseppe Meazza Stadı yeniden açılıyor ve taraftarlarla büyük kutlama: Son İtalya Şampiyonu, Genoa'yı golleriyle, baskısıyla, şovuyla, 4 golle ezdi geçti. Bundan daha iyi başlanamazdı" ifadelerini kullandı.

Corriere dello Sport, maç değerlendirmesinde "8" ile en yüksek puanı verdiği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu "Maçın en iyisi" olarak seçti.

Gazete, "Türk futbolcu, harikulade bir oyun oynadı ve San Siro'yu 15 dakikadan daha az bir sürede fethederek bunu gösterdi. Tahmin edilemez yeni Inter'in gerçek bir kilit oyuncusu" yorumunu yaptı.

La Gazzetta dello Sport da "Genoa karşısında 4-0’lık galibiyet. Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Inter oyunuyla herkesi hemen ikna etti. Çalhanoğlu ve Dzeko, gecenin başrolündeydiler. Goller, San Siro'da taraftarlarla kutlandı" değerlendirmesi yapıldı.

Gazetede, Inter'de yeni bir dönemim başladığı ve orta sahada hareketli Hakan Çalhanoğlu faktörüyle hücumda pas üçgenleri kurarak Genoa'yı kilitlediği yazıldı.

La Gazzetta dello Sport, performansından ötürü 7,5 puan verdiği 27 yaşındaki milli futbolcu için "maçın en iyisi" seçerken, "Eski bir Milanlı'nın, Inter'de çıktığı ilk maçında ayakta alkışlanacak bir performansla başlangıç yapmasını hayal etmek zordur. Ama bu oldu. Bir gol attı, daha güzel olanı iptal edildi, Skriniar'a asist yaptı ve dahası…" ifadelerine yer verdi.

Tuttosport gazetesi de "Lukaku da kim? Ama ne Inter" başlığıyla Inter'in Genoa'yı farklı mağlup edişini okuyucularına duyurdu.

Gazete, Çalhanoğlu'na maç değerlendirmesinde 7 ile en yüksek notlardan birini verdi ve milli futbolcunun üst düzey oynadığını kaydetti. Tuttosport, Çalhanoğlu'nun performansıyla çok çabuk parladığını, bu haliyle "kendisini kaybeden Milan ve Milan taraftarlarında karın ağrısına yol açtığını" yazdı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Hakan Çalhanoğlu
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