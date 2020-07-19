SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not

İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not

İTALYA HABERLERİ  | 19.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün Bologna maçındaki performansıyla İtalyan spor basınından tam not aldı.

İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün Bologna maçındaki performansıyla İtalyan spor basınından yüksek puan aldı. İtalyan spor basını, Milan'ın dün ligin 34. haftasında oynayıp, 5-1 kazandığı ve Hakan Çalhanoğlu'nun da bir gol attığı Bologna maçını değerlendirdi.

Corriere dello Sport, maçta 61 dakika oynayıp, takımının 2. golünü kaydeden başarılı oyuncuya 8 tam puan verdi.

Gazete, Hakan Çalhanoğlu'nun maç performansını, "Yakalanamaz. Skoru 2-0'a getiren golü attı. Bennacer'in skoru 3-1 yapan golünü attırdı. Milan'ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var" ifadeleriyle değerlendirdi.

La Gazzetta dello Sport da milli oyuncuya dünkü performansından ötürü 7,5 ile en yüksek notu verirken, "Şu anda, üst düzey bir saldırı pokerinde en gösterişli olan değil ama o güvenilir olan. Müthiş ve atletik geçişler yapabiliyor. Koşma kapasitesi hiç azalmıyor. Attığı gol, atletik olmasının ve pozisyon takipçiliğinin bir ödülü" ifadeleri kullanıldı.

Tuttosport da Hakan Çalhanoğlu'na 7,5 ile en yüksek notlardan birini verirken, milli futbolcunun dün sahanın her yerinde yer aldığını, golünü attığını ve takım arkadaşı Franck Kessie gibi iyi bir form yakaladığını yazdı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandıÇalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

'Mert Hakan Yandaş F.Bahçe ile anlaştı'

'Mert Hakan Yandaş F.Bahçe ile anlaştı'

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Benzama'dan Erzurumspor paylaşımı!

Benzama'dan Erzurumspor paylaşımı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası

Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor!

Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor!

42 yaşındaki Buffon'a yeni sözleşme!

42 yaşındaki Buffon'a yeni sözleşme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not

Hakan Çalhanoğlu'na tam not

ÖZET | Milan - Bologna maç sonucu: 5-1

Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı

ÖZET | Sassuolo - Juventus maç sonucu: 3-3

Juventus galibiyete hasret!

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!

Merih Demiral aylar sonra Juventus kadrosunda

Juventus'da Merih sevinci!

AC Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı

AC Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.