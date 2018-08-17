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İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Empoli'ye kiraladığı Salih Uçan için İtalya'da beklenmeyen yorumlar yapıldı. İtalyan basını Salih Uçan'ın Roma'da fiyasko bir dönem geçirdiği ve Empoli'de başarılı olmayı hedeflediği yazıldı.

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli dün yaptığı açıklamada Salih Uçan'ın kiralık transferi için Serie A ekibi Empoli ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Daha önce de Roma'da iki yıl kiralık olarak oynayan Salih Uçan’ı transferi Çizme basınında da geniş yankı uyandırdı.

ONU HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Calciomercato haberi 'Onu hatırlıyor musunuz? Roma'da fiyaskoydu, şimdi İtalya ligine geri döndü' başlığıyla verdi.

Haberde Empoli'nin beklenmedik bir transfer harekatıyla Salih Uçan'ı kadrosuna kattığı yorumu yapılarak Roma'da kiralık oynadığı dönemin ardından başkent ekibinin oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderdiği hatırlatıldı.

"ROMA'DA FIRSATLARI BULAMADIM"

CalicioNews24 internet sitesi, Roma’daki iki yıllık kiralık döneminin başarılı geçmediğinin altını çizerek, Salih’in “Ne yazık ki Roma’da potansiyelimi gösterecek fırsatları bulamadım ve kendimi geliştiremedim” ifadelerine yer verilerek bu kez İtalya’da başarı arayacağı vurgulandı.

La Gazzetta dello Sport da gelişmeyi 'Salih Uçan'da işlem tamam. Eski Romalı kiralık geliyor' ifadeleriyle verdi. Futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
salih uçan Fenerbahçe empoli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Balon gibi şişirilip sonrasında patlayan futbolculardan birtanesi işte
dalga geçmeyip napıcaklar sen orada ne iz bıraktıysan onu yazıcaklar
Salihi oynatmakta ısrar eden hoca kazanır Türkiyede malesef sabredilmiyor en azından josefe topala edildiği kadar
Yedekte oturupda milyon dolar kazanan bi zamanların genç şimdinin turşu Salihi
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