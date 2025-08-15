SPOR

İtalyan devi Napoli TFF 1.Lig ekiplerinden Iğdır Fk'dan Özder Özcan'ı transfer ediyor! Resmi açıklama kısa süre içerisinde olacak...

Serie A ekiplerinden Napoli, Türkiye 1.Lig ekiplerinden Iğdır FK’nın golcüsü Özder Özcan’ı kadrosuna katıyor.

Burak Kavuncu
Özder Özcan

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Alagöz Holding Iğdır FK
Türkiye 1.Lig takımlarından Iğdır FK’da transferde harejetli saatler yaşanıyor. İtalyan devi Napoli ile transfer görüşmelerinde bulunan kulüp, kısa süre içerisinde Özder Özcan ile ilgili resmi açıklama yapacak.

İTALYANLAR AÇIKLADI!

Matteo Moretto'nun haberine göre Napoli, 18 yaşındaki golcü Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşma sağladı.

YENİ TRANSFER OLMUŞTU

Henüz 1 hafta önce Hollanda ekibi Ado den Haag’dan Iğdır FK’ya transfer olan 18 yaşındaki Özder Özcan’ın oldukça kısa bir süre içerisinde İtalya Ligi’ne transfer olması şaşkınlık yarattı.

