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İtalyan mutfağından hafif bir tatlı: Zabaglione! Zabaglione nasıl yapılır, malzemeleri neler?

10.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zabaglione İtalyan mutfağına ait hafifi bir tatlıdır. Türk mutfağındaki muhallebi ile benzerdir. İçerisinde yoğun miktarda yumurta bulundurması, farklarından biridir. Siz de zabaglioneyi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte tarifi...

İtalyan mutfağından hafif bir tatlı: Zabaglione! Zabaglione nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İftardan sonra hafifi bir tatlı ile ziyafetinize devam etmek istiyorsanız zabaglione size göre olabilir. Birkaç basit malzemeyle bu tatlıyı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki zabaglione nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

ZABAGLİONE MALZEMELERİ NELER?

Espresso (isteğe göre)
1 çay bardağı süt
1 çay kaşığı vanilin
Çilek dilimleri
3 yemek kaşığı şeker
3 adet yumurta sarısı

İtalyan mutfağından hafif bir tatlı: Zabaglione! Zabaglione nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ZABAGLİONE NASIL YAPILIR?

Su dolu tencereyi ocağa alın. Sonrasında derin bir kaba şeker ve yumurta ekleyin. Bu kabı su dolu tencerenin ortasına yerleştirin. Şeker ve yumurtayı karıştırın. Çırparken yumurtalı kabı ara sıra çıkartın ve ılıtın. Böylece kremanın kesilmesine engel olursunuz.

Krema koyulaştığında üzerine azar azar süt ilave edin ve karıştırma işlemini sürdürün. Krema koyu ve akışkan bir hal alınca vanilya ilave edin. Ardından kremayı sunum kaselerine paylaştırın ve üzerlerine çilek dilimlerini koyun. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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