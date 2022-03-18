İtalyan mutfağından pratik bir yemek: Caponata! Caponata nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Oldukça pratik bir tarifi olan caponatayı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu yiyecek genellikle meze olarak hazırlanır. Kuru üzüm, çam fıstığı gibi yiyeceklerle daha farklı şekilde de hazırlanabilir. İşte Caponata tarifi ve malzemeleri...

CAPONATA MALZEMELERİ NELER?

3 patlıcan

2 soğan

50 ml su

4 domates

50 gr kuru üzüm

5 yemek kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

4 kereviz sapı (doğranmış)

100 ml zeytinyağı

1 çay kaşığı üzüm sirkesi

Birkaç dal fesleğen

2 yemek kaşığı kapari

Tuz

Karabiber

CAPONATA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları kare halinde doğrayın. Zeytinyağını tavaya alın ve orta ateşte ısıtın. Ardından patlıcanları ilave edin ve yumuşayıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Patlıcanları tavadan alın, bekletin. Kıyılmış soğanları tavaya alın ve 5 dakika pişirin. Sonrasında kare halinde doğranmış domatesleri ekleyip kısık ateşte, yumuşayana dek pişirin. Patlıcanları yeniden tavaya alın. Kapari, kuru üzüm, sirke, su, kereviz sapı, tuz ve karabiber ilave edin, karıştırın. Malzemeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Üzerlerine kavrulmuş dolmalık fıstık ve fesleğen yaprakları serpiştirin. Afiyet olsun...

