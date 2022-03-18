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İtalyan mutfağından pratik bir yemek: Caponata! Caponata nasıl yapılır, malzemeleri neler?

18.03.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Sicilya bölgesine ait olan Caponata doğranmış kızarmış patlıcan ve sebzelerle hazırlanan bir yemektir. Ana malzemesi patlıcandır. Caponata, şakşukaya da benzetilir. Dünyaya ün salmış İtalyan mutfağına ait bu yemeği evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte Caponata tarifi ve malzemeleri...

İtalyan mutfağından pratik bir yemek: Caponata! Caponata nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Oldukça pratik bir tarifi olan caponatayı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu yiyecek genellikle meze olarak hazırlanır. Kuru üzüm, çam fıstığı gibi yiyeceklerle daha farklı şekilde de hazırlanabilir. İşte Caponata tarifi ve malzemeleri...

CAPONATA MALZEMELERİ NELER?

3 patlıcan
2 soğan
50 ml su
4 domates
50 gr kuru üzüm
5 yemek kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık
4 kereviz sapı (doğranmış)
100 ml zeytinyağı
1 çay kaşığı üzüm sirkesi
Birkaç dal fesleğen
2 yemek kaşığı kapari
Tuz
Karabiber

İtalyan mutfağından pratik bir yemek: Caponata! Caponata nasıl yapılır, malzemeleri neler?

CAPONATA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları kare halinde doğrayın. Zeytinyağını tavaya alın ve orta ateşte ısıtın. Ardından patlıcanları ilave edin ve yumuşayıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Patlıcanları tavadan alın, bekletin. Kıyılmış soğanları tavaya alın ve 5 dakika pişirin. Sonrasında kare halinde doğranmış domatesleri ekleyip kısık ateşte, yumuşayana dek pişirin. Patlıcanları yeniden tavaya alın. Kapari, kuru üzüm, sirke, su, kereviz sapı, tuz ve karabiber ilave edin, karıştırın. Malzemeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Üzerlerine kavrulmuş dolmalık fıstık ve fesleğen yaprakları serpiştirin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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