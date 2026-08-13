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İtalyan oyuncu Gabriele Guarino: "Samsunspor için mücadele etmeye hazırım"

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un yeni transferi Gabriele Guarino, kulübe transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Samsunspor için mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

İtalyan oyuncu Gabriele Guarino: "Samsunspor için mücadele etmeye hazırım"
Cevdet Berker İşleyen

Samsunspor’a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 22 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu, kulübün kendisine gösterdiği ilgi ve sunduğu imkanların transfer kararında önemli rol oynadığını belirtti. Guarino, "Bunun benim için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Samsunspor çok iyi bir takım. Buraya geldiğimde gerçekten çok mutlu oldum çünkü tesisler mükemmel. Bu kulüp için mücadele etmeye hazırım. Evimi ve İtalya’yı geride bırakmak kolay değildi ancak burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
Samsunspor’daki ilk izlenimlerinin kendisini etkilediğini dile getiren Guarino, tesisler, sahalar ve şehrin modern yapısına dikkat çekerek, "İlk izlenimim gerçekten çok özeldi. Tesisler, sahalar ve şehir oldukça modern. İlk tepkim ‘Vay’ oldu. Böyle tesisler görmeye alışık değildim. Burada gördüğüm her şey beni daha ilk andan etkiledi" ifadelerini kullandı.

Samsun’u da çok beğendiğini söyleyen Guarino, "Otel, sağlık tesisleri, antrenman sahaları ve videolarda gördüğüm gökdelenler Buradaki her şey çok güzel. Havalimanından başlayan yolculuğum da oldukça güzel geçti. Türkiye’ye ilk kez geliyorum ve burayı çok beğendim. İnsanlar da çok sıcak ve misafirperver" diye konuştu.

Transfer sürecinde Samsunspor’un kendisine gösterdiği yoğun ilginin kararında belirleyici olduğunu vurgulayan Guarino, "Kulüp beni gerçekten çok istedi ve transferimin gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdi. Bu benim için çok önemliydi. Bir kulüp tarafından istenildiğini ve değer verildiğini hissetmek, bu teklifi kabul etmemdeki en önemli etkenlerden biri oldu" şeklinde konuştu.

Kariyer hedefleri arasında İtalya Milli Takımı’nda forma giymenin de bulunduğunu belirten Guarino, alt yaş milli takımlarındaki deneyimlerinin kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Guarino, şunları söyledi:

"Her İtalyan futbolcu, İtalya Milli Takımı’nda oynamanın hayalini kurar. Ben de alt yaş milli takımlarında forma giydim ve bu benim için harika bir deneyimdi. Umarım bir gün İtalya Milli Takımı’ndan da davet alırım."

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Anahtar Kelimeler:
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