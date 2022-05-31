İtalyan tenisçi Camila Giorgi’nin hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca kenara çekildi

İtalyan Camila Giorgi, geçtiğimiz hafta sezonun ikinci Grand Slam şampiyonluğu için Roland Garros'ta maçlarına başladı. Açılışın iki raundunda Zhang Shuai ve Yulia Putintseva karşısında iki galibiyet alan Giorgi, hafta sonu dünya 4 numarası Aryna Sabalenka ile bir karşılaşmaya çıktı. Grand Slam karşılaşmasının öncesinde İtalyan, Roland Garros'taki kıyafet seçimi nedeniyle her türlü tartışmaya neden oldu.

“DAHA ÖNCE ONUNLA OYNADIM”

Maçın hakemi ve görevliler İtalyan sporcunun kıyafetindeki reklam boyutunun büyüklüğünden şikayet ederek üzerini değiştirmesini istedi. Ancak İtalyan tenisçi, başka bir kıyafeti olmadığını dile getirerek, “Daha önce onunla oynadım ve oynamaya devam edeceğim” dedi.



