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Sosyal medya fenomeninden itiraf! “Göğüslerim o kadar büyük ki beni tehlikeye atıyorlar”

31.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı sosyal medya fenomeni Louisa Khovanski, büyük göğüslerinin kendisi için bir tehlike oluşturduğunu söyleyerek küçültmek istediğini dile getirdi. Aylık abonelik sistemine dayalı ir uygulama üzerinden takipçilerine seksi fotoğraf ve videolarını satan Khovanski, göğüslerinin günlük hayatında kendisini zor duruma düşürdüğünü belirtti.

Sosyal medya fenomeninden itiraf! “Göğüslerim o kadar büyük ki beni tehlikeye atıyorlar”

28 yaşındaki Ukraynalı model Louisa Khovanski, hayatının büyük bir bölümünde göğüsleri nedeniyle zorbalığa uğradığından söz ederek sosyal medyada beden pozitifliğini savundu. Kadınların fiziksel özellikleri nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini savunan Khovanski, göğüslerinin henüz 9 yaşında çıkmaya başladığını ve devamında acılı bir süreç geçirdiğini söyledi. Göğüslerinin günlük hayatındaki pek çok durumu etkilediğinden söz eden Khovanski, göğüs küçültme prosedürü yaptıracağını dile getirdi.

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“KENDİ GÜVENLİĞİM İÇİN YAPTIRACAĞIM”

Sosyal medyada 2.5 milyon takipçisi olan Khovanski, toplumda kabul görmek istediği ve kendi güvenliği için göğüs küçültme ameliyatı olmayı planladığını anlattı. Günlük hayatında bol kıyafetler giymek zorunda kaldığından söz eden Khovanski, “Kendimi tehlikeye atmamak için günlük hayatımda bol giysiler giymek zorundayım. Kendi güvenliğim için yaptıracağım. Ön kısmı açık kıyafetler giydiğimde insanlar bana bakıyor ve bu durumdan rahatsız oluyorum” dedi.

Kendisini yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a benzeten ancak kendi göğüslerinin doğal olduğunu belirten Khovanski, “Günlük hayatımda zor bir şekilde hareket ediyorum. Sağlık sorunları yaşadığımı net bir şekilde görebiliyorum. Kendimi daha hissetmek için ameliyat olmaya karar verdim” diye konuştu.

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