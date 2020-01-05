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  4. İtalyanlar Beşiktaş'tan Adem Ljajic'i istiyor!

İtalyanlar Beşiktaş'tan Adem Ljajic'i istiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.01.2020 22:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Adem Ljajic'e Verona ve Udinese talip oldu.

İtalyanlar Beşiktaş'tan Adem Ljajic'i istiyor!

Beşiktaş'ın bu sezon başında bonservisini aldığı Adem Ljajic, ligin ilk yarısında sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezonki performansından çok uzak olan Sırp futbolcunun sezonun ikinci yarısında daha iyi olmak adına çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan İtalya'dan Adem Ljajic için transfer talepleri gelmeye başladı.

Beşiktaş'ın Torino'dan bonservisini aldığı Adem Ljajic için İtalya'dan Udinese ve Verona devrede. Tuttosport'un haberine göre, Udinese ve Verona, Sırp futbolcuyla yakından ilgileniyor. Ancak söz konusu habere göre her iki kulüp için de bu transfer kolay olmayacak. Zira Beşiktaş, 6.5 milyon euro ödeyerek bonsevisini aldığı Adem Ljajic'i bu fiyatın aldında bir bedele satmaya sıcak bakmıyor.

ADEM LJAJİC BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Adem Ljajic bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 16 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. Sırp futbolcu tüm kulvarlarda ise 20 maçta 3 gol atarken, 5 asist yaptı. Adem Ljajic'in Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

(Futbol Arena)

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