İtalyanlar sık sık makarna yiyor ama nasıl formda kalıyor? Diyetisyen püf noktasını açıkladı

Kilo vermeye çalışanların beslenme listesinden ilk çıkardığı yiyeceklerden biri genellikle makarna oluyor. Ancak makarnayı doğrudan kilo alımıyla ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü asıl farkı; tabağa ne kadar makarna koyduğunuz, nasıl pişirdiğiniz ve yanında hangi besinleri tükettiğiniz yaratıyor.

Diyetisyen Zübeyde Bulut da makarnanın sağlıklı beslenmede tamamen vazgeçilmesi gereken bir yiyecek olmadığını belirtiyor. Beslenmede kesin yasaklardan ziyade porsiyon ve tüketim biçiminin önem taşıdığına dikkat çeken Bulut'a göre doğru tercihler yapıldığında makarna, diyet programlarının da bir parçası olabilir.

MAKARNA GERÇEKTEN KİLO ALDIRIR MI?

Makarnanın tek başına kilo aldıran bir besin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Bulut, “Sağlıklı beslenme, katı yasaklar ve serbest besinler listesinden ibaret değildir. Önemli olan porsiyon büyüklüğü, tüketim sıklığı ve besin kombinasyonlarıdır. Doğru adımlarla diyette makarnaya yer açabilirsiniz” diye konuştu.

Özellikle makarnanın hangi besinlerle birlikte tüketildiğinin önemine işaret eden Bulut'a göre, sebze ve protein kaynaklarıyla zenginleştirilen bir makarna öğünü, dengeli beslenmenin parçası olabiliyor.

İTALYANLAR MAKARNA YİYOR, PEKİ NASIL FORMLARINI KORUYOR?

İtalyanların makarna tüketim alışkanlıklarına değinen Bulut, bu durumun yalnızca makarnayla değil, genel beslenme düzeni ve yaşam tarzıyla ilişkili olduğunu anlattı.

“İtalyanlar, zeytinyağı, taze sebze ve meyve, balık ve az işlenmiş gıdalardan zengin Akdeniz tipi beslenirler. Makarnayı al dente pişirir, küçük porsiyonlarda tüketirler. En önemlisi de hareketli bir yaşam sürerler. Yemek sonrası yürüyüşler enerji dengesini korumalarına yardımcı olur.” Dolayısıyla kilo kontrolünde yalnızca tabağa konulan makarna miktarı değil, gün boyunca tüketilen diğer besinler ve fiziksel aktivite de önem taşıyor.

MAKARNAYI FAZLA PİŞİRMEYİN

Makarnanın pişirme şeklinin kan şekeri üzerindeki etkilerine dikkat çeken Diyetisyen Bulut, özellikle al dente olarak bilinen hafif diri kıvamda pişirme yöntemini önerdi.

“Makarnayı hafif diri kıvamda pişirmek glisemik indeksini düşürür, kan şekerini daha yavaş yükseltir ve daha uzun süre tok tutar” diyen Bulut, tam buğday veya tam tahıllı makarna çeşitlerinin de tokluk süresini destekleyebileceğini kaydetti.

MAKARNAYI SOĞUTARAK TÜKETMEK FARK YARATIYOR MU?

Makarnanın pişirildikten sonra soğutulması da kan şekeri üzerindeki etkisini değiştirebiliyor. Uzman isim, buzdolabında soğutulan makarnada dirençli nişasta oluştuğunu ve bunun kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olabileceğini aktardı.