İtalyanlardan bomba iddia! Fenerbahçe Khedira için devrede

Sky Italia tarafından daha önce Beşiktaş'a yazılan Sami Khedira'nın Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu belirtildi. Juventus'un gözden çıkardığı 32 yaşındaki oyuncunun peşinde MLS takımları da var.

32 yaşındaki Alman futbolcu, Stuttgart, Real Madrid ve son olarak da Juventus takımlarında forma giydi.

Orta sahada görev yapan tecrübeli yıldız, Alman Milli Takım formasını 77 kez giydi ve 7 kez de fileleri havalandırdı.

Khedira'nın 2021 yılına kadar İtalyan kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.



