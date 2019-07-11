SPOR

İtalyanlardan bomba iddia! Fenerbahçe Khedira için devrede

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.07.2019 05:05 | Son Güncelleme

Daha önce ismi Beşiktaş ile anılan Juventus'un bu sezon kadroda düşünmediği Khedira için Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü iddia edildi.

İtalyanlardan bomba iddia! Fenerbahçe Khedira için devrede

Sky Italia tarafından daha önce Beşiktaş'a yazılan Sami Khedira'nın Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu belirtildi. Juventus'un gözden çıkardığı 32 yaşındaki oyuncunun peşinde MLS takımları da var.

32 yaşındaki Alman futbolcu, Stuttgart, Real Madrid ve son olarak da Juventus takımlarında forma giydi.

Orta sahada görev yapan tecrübeli yıldız, Alman Milli Takım formasını 77 kez giydi ve 7 kez de fileleri havalandırdı.

Khedira'nın 2021 yılına kadar İtalyan kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.


PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Zajc: Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacakZajc: Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak
Fenerbahçe Beko'da dört ayrılıkFenerbahçe Beko'da dört ayrılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus khedira Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Yusuf Erdoğan transferi resmen açıklandı

Yusuf Erdoğan transferi resmen açıklandı

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuya büyük şok

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuya büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyanlardan bomba iddia! Fenerbahçe Khedira için devrede

İtalyanlardan bomba Fenerbahçe iddiası!

Zajc: Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Zajc: Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Fenerbahçe Beko'da dört oyuncu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da dört ayrılık

Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'ye altyapıdan takviye

Fenerbahçe'den Emre açıklaması

Fenerbahçe'den Emre açıklaması

Fenerbahçe'de Yanal'ın en büyük destekçisi kaptan Emre olacak

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yardımcısı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.