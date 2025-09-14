SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

İtalyanların gözbebeği Kenan Yıldız'a rekor zam! Ellerinde tutabilmek için her şeyi yapıyorlar

Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız, geçtiğimiz gün oynanan Inter maçında yıldızlaşmış ve takımını 4-3 kazanmasında önemli rol oynamıştı. İtalyan kulübü bu maçın ardından Kenan'ı kaybetmemek için maaşına belirgin bir zam yapma kararı aldı.

İtalyanların gözbebeği Kenan Yıldız'a rekor zam! Ellerinde tutabilmek için her şeyi yapıyorlar
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Juventus'ta gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Kenan Yıldız maaşına belirgin bir zam alıyor. Genç yaşında Juventus'un 10 numarasını alan ve her geçen gün performansını artıran Kenan'a rekor zam geliyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME, 5 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyanların gözbebeği Kenan Yıldız a rekor zam! Ellerinde tutabilmek için her şeyi yapıyorlar 1

Juventus'tan senelik 1.5 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız'a bonuslar dahil 5 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklif edileceği ve bu sözleşmenin 5 yıllık olacağı İtalyan basını tarafından duyuruldu.

KENAN YILDIZ'IN SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıl,yla çıktığı 3 maçta 1 gol atıp 3 asist yaparak 4 gole katkı sağladı. Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev derbi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu!Dev derbi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu!
Mauro Icardi kararını verdi! Top artık yönetimde...Mauro Icardi kararını verdi! Top artık yönetimde...
Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.