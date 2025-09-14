İtalyanların gözbebeği Kenan Yıldız'a rekor zam! Ellerinde tutabilmek için her şeyi yapıyorlar

Juventus'ta gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Kenan Yıldız maaşına belirgin bir zam alıyor. Genç yaşında Juventus'un 10 numarasını alan ve her geçen gün performansını artıran Kenan'a rekor zam geliyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME, 5 MİLYON EURO MAAŞ

Juventus'tan senelik 1.5 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız'a bonuslar dahil 5 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklif edileceği ve bu sözleşmenin 5 yıllık olacağı İtalyan basını tarafından duyuruldu.

KENAN YILDIZ'IN SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıl,yla çıktığı 3 maçta 1 gol atıp 3 asist yaparak 4 gole katkı sağladı. Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro.