İtalyanların sır gibi sakladığı pizza hamurunun püf noktaları!

En çok sevdiğimiz yiyeceklerden biri olan pizzaların püf noktalarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Usta ellerden çıkmış gibi pizza yapabilmek için bilmeniz gereken bütün bilgileri öğrenmeye hazır mısınız? İtalya’dan sizin sofranıza uzanan lezzetin sırrı hamurunda saklı! Damat zevkinize göre üzerini donatacağınız malzemeler de cabası! İşte mükemmel pizza hamurunun püf noktaları…

HAMURU İYİ YOĞURUN

Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar homojen bir kıvam elde edersiniz ve hamuru açarken zorluk yaşamazsınız.

Son zamanlarda yoğurma işlemi için sıklıkla robot ve makineler devreye giriyor. Ancak pizza hamuru için elinizin lezzetini de katmanız oldukça önemli!

HAMURUN KIVAMINA DİKKAT EDİN

Hamur yumuşak fakat elinize yapışmayan bir kıvamda olmalı. Bu kıvamda bir hamuru merdane ve oklava yardımıyla da kolaylıkla incecik açabilirsiniz.

HAMURU MAYALANDIRMA İŞLEMİNİ ATLAMAYIN

Mayayı biraz şeker ve su ile birlikte karıştırırsanız hamurunuz daha iyi ve hızlı bir şekilde mayalanır. Bu karışımı kullanarak hamurunuzu mayalandırabilirsiniz.

HAMURUNUZU MUTLAKA DİNLENDİRİN

Mükemmel bir pizza hamuru yapmak istiyorsanız hamurunuzu mutlaka dinlendirmeli ve mayalanmasına izin vermelisiniz. Hamur mayalandığı için kabarıp iki katı büyüklüğe ulaşmalı. Vaktiniz var ise pizza hamurunuzu bir gün dolapta dinlendirebilirsiniz.