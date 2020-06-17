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İtalyanların sır gibi sakladığı pizza hamurunun püf noktaları!

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hazır pizza sipariş etmek, kendi ellerinizle yaptığınız lezzetli bir pizzanın yerini asla tutamaz. Birkaç püf noktası ile dışarıda yediklerinizden çok daha güzelini kendiniz yapmak istemez misiniz? Pizza hamurunun malzemeleri ve yoğurma önerileri, bekletme süresini ve pişirme tekniklerini açıklıyoruz. Hazır mısınız? Üstündeki malzemeler tamamen size kalmış. Gelsin pizzalar…

İtalyanların sır gibi sakladığı pizza hamurunun püf noktaları!

En çok sevdiğimiz yiyeceklerden biri olan pizzaların püf noktalarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Usta ellerden çıkmış gibi pizza yapabilmek için bilmeniz gereken bütün bilgileri öğrenmeye hazır mısınız? İtalya’dan sizin sofranıza uzanan lezzetin sırrı hamurunda saklı! Damat zevkinize göre üzerini donatacağınız malzemeler de cabası! İşte mükemmel pizza hamurunun püf noktaları…

HAMURU İYİ YOĞURUN

Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar homojen bir kıvam elde edersiniz ve hamuru açarken zorluk yaşamazsınız.

Son zamanlarda yoğurma işlemi için sıklıkla robot ve makineler devreye giriyor. Ancak pizza hamuru için elinizin lezzetini de katmanız oldukça önemli!

HAMURUN KIVAMINA DİKKAT EDİN

Hamur yumuşak fakat elinize yapışmayan bir kıvamda olmalı. Bu kıvamda bir hamuru merdane ve oklava yardımıyla da kolaylıkla incecik açabilirsiniz.

HAMURU MAYALANDIRMA İŞLEMİNİ ATLAMAYIN

Mayayı biraz şeker ve su ile birlikte karıştırırsanız hamurunuz daha iyi ve hızlı bir şekilde mayalanır. Bu karışımı kullanarak hamurunuzu mayalandırabilirsiniz.

HAMURUNUZU MUTLAKA DİNLENDİRİN

Mükemmel bir pizza hamuru yapmak istiyorsanız hamurunuzu mutlaka dinlendirmeli ve mayalanmasına izin vermelisiniz. Hamur mayalandığı için kabarıp iki katı büyüklüğe ulaşmalı. Vaktiniz var ise pizza hamurunuzu bir gün dolapta dinlendirebilirsiniz.

HAMURU ELİNİZLE AÇMAYA ÇALIŞIN

Pizza hamuru elle açılarak şekillendirilir. Ancak bu şekilde ince açmakta zorlanıyorsanız elbette merdane kullanabilirsiniz. Fakat merdane ile hamurunuzu açarken hamurun içindeki hava kabarcıklarını dağıtmamaya dikkat edin. Çünkü bu hava kabarcıkları hamurun pişerken daha lezzetli olmasını sağlar.

PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİN

Pizzanızı pişirmek için dilerseniz pişirme taşı kullanabilirsiniz.Çok da şart değil tabii. Ancak pişirme taşı hamurun çıtır çıtır ve kahverengi olması için ihtiyacınız olan yoğun ısıyı sağlar. Taş ocakta pişmiş pizza tadı verir.

Pişirme taşı kullanıyorsanız fırının üst tarafına yakın pişirme yapabilirsiniz. Ancak fırın tepsisi kullanıyorsanız alt ve üst kısmının eşit sıcaklık alabilmesi için orta rafları tercih edin.

Pizzanızı ince açtıysanız 10 dakikada pişecektir. Gözünüzü üstünden ayırmayın!

BONUS: PİZZA HAMURU TARİFİ

3 su bardağı un
1 paket kuru maya
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz

Su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırın. Derin bir kaba un ve tuzu koyun, ortasını havuz gibi açın. Mayalı karışımı ve zeytinyağını koyun. Homojen bir kıvam elde edene adar yoğurun.

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