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İtfaiye ekiplerinden tatbikat

KARABÜK HABERLERİ  | 29.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için iniş, yaralı kurtarma konusunda tatbikat yaptı.Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine yönelik eğitim tatbikatı düzenlendi.

Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için iniş, yaralı kurtarma konusunda tatbikat yaptı.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine yönelik eğitim tatbikatı düzenlendi. İtfaiyecilerin gelişimlerinin sağlanması amacıyla Kemal Güneş Caddesi üzerinden bulunan alışveriş merkezi çatısında yüksekten iniş, sedye bağlama teknikleri ile yaralı kurtarma konusunda tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatı yerinde izleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

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