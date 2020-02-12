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İtfaiye erlerinin karla mücadelesi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri hizmetlerin aksamaması için itfaiye binasının etrafındaki karları temizledi.Erzincan’da yoğun kar yağışı hayatı felç etti.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri hizmetlerin aksamaması için itfaiye binasının etrafındaki karları temizledi.
Erzincan’da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kent merkezinde 20 santimetrenin üzerinde oluşan kar birikintileri vatandaşları ve hizmet personellerini zor duruma soktu. Erzincan Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü personelleri de olası bir yangına müdahalede etmek için itfaiye araçlarının çıkışına engel görülen karları el birliği ile temizledi. Biriken karları küreklerle iterek temizlemeye çalışan görevliler, “İtfaiye müdürlüğümüz 7/24 göreve hazır durumda olmak zorunda. Erzincan’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışının vatandaşlarımıza hizmette herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemesi adına itfaiye personelleri olarak bütün hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz” dediler.

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