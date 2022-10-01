YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. İtfaiyecilerin sahiplendiği köpek personelin yanından ayrılmıyor

İtfaiyecilerin sahiplendiği köpek personelin yanından ayrılmıyor

01.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 ay önce yavruyken sahiplendiği köpek sevimli hareketleriyle neşe kaynağı haline geldiği personele göreve giderken de eşlik ediyor - İtfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman: - "Bizi motive etmesi çok hoşumuza gidiyor. Allah ömür verdikçe köpeğimize sahip çıkacağız. Eğitimlerini alacak, daha sonra bizlerle operasyonlara da gidecek"

ÖMER ÜRER - Düzce'de itfaiye ekiplerince sahiplenilen köpek adeta maskotu haline geldiği personelin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Düzce Arama Kurtarma Derneği ekibinin yaklaşık 9 ay önce doğum yapan cocker cinsi köpeğinin bir yavrusunu sahiplendi.

Ekipler "Ateş" ismini verdikleri yavruyu hizmet binasında özenle büyüttü.

Sevimli hareketleriyle personelin neşe kaynağı haline gelen köpek, ekiplere göreve giderken de eşlik ediyor.

Masa tenisi ve futbol oynayan personelin yanından ayrılmayan, molalarda itfaiyecilerin kucaklarına yatarak dinlenen Ateş'e arama kurtarma faaliyetlerinde yer alması için eğitim veriliyor.

- "Ateş, yerinde durmayan kıpır kıpır bir hayvanımız"

İtfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine, yavruyken sahiplendikleri köpeği özenle büyüttüklerini söyledi.

Köpeğin sevimli hareketleriyle personelin maskotu haline geldiğini belirten Kahraman, "Biz itfaiyeciyiz, bu sebeple adına da Ateş yakışır. Bize de çok güzel moral oldu. Ateş, yerinde durmayan kıpır kıpır bir hayvanımız. Her sabah etrafımızda dönüyor, koşuyor. Bizi motive etmesi çok hoşumuza gidiyor. Allah ömür verdikçe köpeğimize sahip çıkacağız. Eğitimlerini alacak, daha sonra bizlerle operasyonlara da gidecek." diye konuştu.

Köpeğin bir an olsun yanlarından ayrılmadığını, göreve giderken de kendilerine eşlik ettiğini anlatan Kahraman şöyle devam etti:

"Şu anda deneme amaçlı yanımıza alıyoruz. Eğitimlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Allah vatanımıza ve milletimize afet yaşatmasın ama gerektiğinde tabii ki afetlerde kullanacağız. Çok akıllı bir hayvan. İtfaiye binamızın hemen yanında bulunan çocuk parkına gidiyor ve çocuklarla oyun oynuyor. Daha sonra bizim yanımıza geliyor, masa tenisi oynarken toplarımızı patlatıyor. Oyuncaklarını parçalıyor ama onun yaptığı her şey başımızın üstüne. Her haliyle çok sevimli, bizim canımız ve parçamız oldu."

Ateş'in itfaiye binasını ziyarete gelen öğrencilerle de vakit geçirdiğini dile getiren Kahraman, "Çocuklar da onu çok seviyorlar. Sadece çocuklar değil, kim olursa Ateş'i sevmek için yanına gidiyor. İtfaiye personelimiz, Ateş'i gezdiriyor ve besliyor. Sürekli gözleri Ateş'in üstünde. Çok sevecen bir hayvan, herkesle ayrı bir diyaloğu var. Bazı arkadaşlar daha fazla ilgilenince onlara daha fazla yanaşıyor. Müsaade etseler yanlarında yatacak o derece sevgi bağı var." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Dönmez, Düzce'de temaslarda bulunduBakan Dönmez, Düzce'de temaslarda bulundu
Trabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildiTrabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi
Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldüKocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Düzce köpek İtfaiye

Düzce Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:50
İkindi
16:08
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.