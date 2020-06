İtfaiyenin sualtı ve üstü eğitimleri devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, her türlü doğa şartları ve hava koşullarında yapacakları müdahalelere hazır olmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, her türlü duruma karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitimlerini düzenli bir şekilde yapmaya devam ediyor. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklar karşısında su altındaki müdahalelere karşı da hazırlıklı olmak amacıyla itfaiye ekipleri eğitim çalışmalarına devam ediyor. Su altı ve su üstü arama-kurtarma olaylarına da müdahalelerde bulunan itfaiye ekipleri, su altı ve su üstü arama kurtarma eğitimleri için İzmir ili Seferihisar ilçesinde yer alan dalış merkezinde eğitim çalışması yaptı. Dalış eğitiminin yanı sıra arama kurtarma çalışması da yürüten ekipler aynı zamanda Zodyak bot ile de arama kurtarma eğitimi yaptı. Yapılan çalışmalara Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da bizzat katılarak hem önderlik hem de başkanlık yaptı. Daire Başkanı İnal, yapılan çalışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin her duruma karşı hazırlıklı olmasının amaçlandığını belirterek, eğitim çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini ve vatandaşlara en kaliteli hizmeti vermeye devam edeceklerini kaydetti.