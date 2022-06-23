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İtirafçı "mahrem imamlar" 195 FETÖ şüphelisini teşhis etti

23.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki "mahrem imamları"na yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 2 örgüt üyesinin ifadeleriyle soruşturmalar derinleştirildi - Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma yapılıyor

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki "mahrem imamları"na yönelik operasyonda yakalanan 2 örgüt üyesinin ifadesi sonrası 195 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK yapılanmasında askeri okullara öğrenci hazırladıkları, bu öğrencilerle askerlikleri sürecinde de ilgilendikleri tespit edilen "mahrem imamlara" yönelik soruşturması kapsamında 14 Haziran'da düzenlenen operasyonla 11 örgüt üyesi yakalandı. Savcılık soruşturmalarında itirafçı olan 2 "mahrem imam", ifadeleriyle örgüt üyelerini deşifre etti.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan M.Z, 2001 yılında Bursa'da ilköğretim döneminde ders çalışmak için örgüt evlerine gitmeye başladığını, askeri liseye girmek için hazırlık yaptırıldığını ancak kazanamadığını belirtti.

Liseyi bitirdikten sonra bir üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü kazandığını anlatan M.Z, üniversite döneminde örgüt evlerinde kaldığını, "ev abiliği" yaptığı esnada askeri liseye hazırlanan 1 ilkokul öğrencisi ile ilgilendiğini, daha sonra "bölge ortaokul mesulü" ve "bölge üniversite mesulü" olduğunu ifade etti.

Sonraki süreçte bazı örgüt evlerinden sorumlu "bölge talebe mesulü" olduğunu belirten M.Z, bir süre sonra ise "askeri mahrem yapılanma" içerisinde sözde öğretmen konumuyla, askeri lisede okuyan 2 öğrenciyle ilgilendiğini anlattı.

Örgütle 2013 yılında bağını kopardığını iddia eden M.Z, 153 FETÖ şüphelisini teşhis etti. Örgütteki kod isimleriyle bilinen şüphelilerden 133'ünün açık kimlik bilgilerine ulaşıldı.

- Darbe girişimi sonrası Somali'ye ve Kenya'ya gitmiş

"Mahrem imamlar"dan fizik öğretmeni R.A. da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı oldu.

Örgüte 2008 yılında Bursa'da üniversite okuduğu sırada katıldığını, örgüt evlerinde kaldığını ve "belletmenlik" yaptığını anlatan R.A, askeri okullara hazırlanan öğrencilerle ilgilendiğini ifade etti.

Üniversite 3. sınıfta askeri okul hazırlığı için kendisine 3 öğrencinin verildiğini belirten R.A, 2'sinin askeri liseyi kazandığını, bu öğrencilerle lise döneminde de ilgilenmeye devam ettiğini kaydetti.

İstanbul'da dil eğitim aldıktan sonra 2013 yılında ABD'de eğitim aldığını, ardından Somali'de örgütün okullarında fizik öğretmenliği yaptığını ifade eden R.A, 2016 yılında okulu bırakıp İstanbul'a döndüğünü, darbe girişimi sonrası ise Somali ve Kenya'ya gittiğini belirtti.

Örgütün yurt dışındaki üst yönetimiyle irtibatı tespit edilen R.A'nın teşhis ettiği 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik de soruşturma başlatıldı.

- Operasyon

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 "mahrem imam"ın yakalanması için operasyon başlatılmış, 11'i yakalanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün TSK yapılanmasındaki örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilmiş, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu saptanmıştı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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