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İtiraza yanıt geldi! FIBA'dan şoke eden karar

06.09.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti. İşte detaylar...

İtiraza yanıt geldi! FIBA'dan şoke eden karar

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022'deki üçüncü grup maçında ev sahibi Gürcistan'a iki uzatma sonucunda 88-83 mağlup olmuştu. Maç içinde Furkan Korkmaz ve Duda Sanadze arasında yaşanan tartışma sırasında oyun dursa da maç saati 22 saniye durdurulmamış ve Türkiye Basketbol Federasyonu, konuya ilişkin itirazda bulunmuştu. FIBA, söz konusu itiraza ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

22 saniye sürenin devam ettiği zaman işleyişi hatası olarak FIBA tarafından kabul edilmiş olsa da maçın sonucuna etki edecek nitelikle olmadığı belirtilerek itiraz reddedildi. FIBA Europe, zaman işleyişi hatası olmasaydı maçta farklı bir sonucun çıkabileceği kanısına varılmadığını açıkladı.

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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FIBA, soyunma odası koridorlarında Gürcistan oyuncularının Furkan Korkmaz ve kondisyoner Eren Hangün'e yönelik yapılan saldırıya ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini aktardı. İki federasyondan da alınan bilgiler ışığında sürecin ilerlediği aktarıldı.


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