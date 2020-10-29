İttifak Holding Konyaspor'da hedef 3 puan

Yeşil-beyazli ekip, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 7. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek, Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 3 grupta oyunla sürdü. Savunma-hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.
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