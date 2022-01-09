YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

09.01.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Üretkenliğimiz az olsa da maçı kaybedecek bir durum yoktu. Futbol böyle bir şey. Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum"

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçı kaybedecek futbol oynamadıklarını belirterek, "Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum." dedi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın gününde olmadığını söyledi.

İlk yarının bütününde ve ikinci yarının başında oyunun kontrolünü elinde tuttuklarına dikkati çeken Palut, şöyle konuştu:

"Bugün kendi sahamızda yenildik. Üretkenliğimiz az olsa da maçı kaybedecek bir durum yoktu. Futbol böyle bir şey. Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Çok iyi bir seyircimiz vardı, mükemmel desteklediler. Onlar da bizim hemen beraberliği yakalamamızı, belki bir gol daha atıp maçı kazanmamızı istiyorlardı ama bu bizi bir aceleciliğe sevk etmemeliydi. Bize hiç yakışmayan, son derece uzaktan rakip ceza sahasına direkt toplar denedik. Bugün için beni mağlubiyetten daha da üzdü diyebilirim. Dersler çıkaracağız. 'Oyuna hakim olduğumuz dönemde nasıl üretken olabilirdik' bunu bir daha konuşacağız. Maçı bir daha izlemem gerekiyor. Taraftarımıza bugün de bir iyi sonuç izletmek isterdik. Onlar evlerine mutlu göndermek isterdik ama bu bizi yolumuzdan ayırmayacak. Gol yedikten sonraki paniğimizin ilerideki haftalara asla ve asla taşımamamız lazım. Sakin kalıp çalışmaya devam edip bugünkü eksiklerimizi bir şekilde gidermemiz gerekiyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyorİstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor

Konya Namaz Vakitleri 9 Ocak Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:02
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Pazar

Tercan Eczanesi
Karatay
Akif Duman Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Filiz Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
İlaçevi Eczanesi
Selcuklu
Zeynep Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.