İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçı kaybedecek futbol oynamadıklarını belirterek, "Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum." dedi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın gününde olmadığını söyledi.

İlk yarının bütününde ve ikinci yarının başında oyunun kontrolünü elinde tuttuklarına dikkati çeken Palut, şöyle konuştu:

"Bugün kendi sahamızda yenildik. Üretkenliğimiz az olsa da maçı kaybedecek bir durum yoktu. Futbol böyle bir şey. Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Çok iyi bir seyircimiz vardı, mükemmel desteklediler. Onlar da bizim hemen beraberliği yakalamamızı, belki bir gol daha atıp maçı kazanmamızı istiyorlardı ama bu bizi bir aceleciliğe sevk etmemeliydi. Bize hiç yakışmayan, son derece uzaktan rakip ceza sahasına direkt toplar denedik. Bugün için beni mağlubiyetten daha da üzdü diyebilirim. Dersler çıkaracağız. 'Oyuna hakim olduğumuz dönemde nasıl üretken olabilirdik' bunu bir daha konuşacağız. Maçı bir daha izlemem gerekiyor. Taraftarımıza bugün de bir iyi sonuç izletmek isterdik. Onlar evlerine mutlu göndermek isterdik ama bu bizi yolumuzdan ayırmayacak. Gol yedikten sonraki paniğimizin ilerideki haftalara asla ve asla taşımamamız lazım. Sakin kalıp çalışmaya devam edip bugünkü eksiklerimizi bir şekilde gidermemiz gerekiyor."

