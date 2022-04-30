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İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

30.04.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Oyunu kontrol içerisinde bitirmeyi planlarken üst üstü gelen iki golle maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, üst üste yedikleri golle kritik bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli maçı kaybettiklerini söyledi. Palut, "Oyunu kontrol içerisinde bitirmeyi planlarken üst üstü gelen iki golle maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık. Gerçekten çok üzgünüm. İkinci yarıdaki futbol hiç tahmin edici değildi. Buna karşın yenilebileceğimiz bir ortam hiç bir şekilde yoktu. Bugün canımız yandı ama kırılma anları futbolda her şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi." diye konuştu.

Palut, bir gazetecinin, maçın son bölümünde yaşanan gerginliği sorması üzerine, "Kazanacağımızı düşündüğümüz bir maçın elimizden kaçmasının verdiği gerginlik, rakipte de geriden gelip maçı almanın fazla heyecanıyla bazı elektriklenmeler oldu. Benimle olan kısım, sadece topu almaya gittim. Kulübeye gelen topu oyuna dahil etmenin derdindeydim, vermek istemediler. Arkamda neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorum. Futbol adamıyız, defalarca ile bu durumlarla karşı karşıya geleceğiz. Böyle gerilmeler olabilir maçlarda ama daha sakin olmamız lazım." diye cevapladı.

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