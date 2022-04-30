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İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

30.04.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "İyi bir takımı yendik düşüncesindeyim. Konyaspor uzun zamandır kendi sahasında mağlup olmamıştı. Yendiğimiz için de mutluyuz"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, iyi bir takımı yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Canel, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve ummadıkları golle geri düştüklerini söyledi.

İkinci yarı yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle maçın gidişatına doğrudan etkide bulunduklarını anlatan Canel, "Bu galibiyeti Karagümrük taraftarlarına hediye ediyoruz. Bayramı iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda inşallah sezon sonunda da yolumuz 'Avrupa olur' diye düşünüyoruz. Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İyi bir takımı yendik düşüncesindeyim. Konyaspor uzun zamandır kendi sahasında mağlup olmamıştı. Yendiğimiz için de mutluyuz." diye konuştu.

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